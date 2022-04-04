Borsa İstanbul ilk çeyrekte dolar bazında yüzde 10 kazandırdı

Borsa İstanbul’da görünüm yılın ilk çeyreğinde hem yerel para birimi hem de dolar bazında pozitif.

Fotoğraf: Reuters

BIST 100 endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 20,22 değer kazandı.

Dolar bazında getiri yüzde 9,83.

Yılın ilk çeyreğinde en çok kazandıran yüzde 49,48 ile ulaştırma, en fazla kaybettirense yüzde 8,84 ile sigortacılık.

İlk çeyrekte BIST 100’de işlem gören şirketlerin 82’si pozitif, 17’siyse değer kaybetti.

En çok kazandıran ‘kağıt‘ yüzde 270,63’le ‘İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı‘.

En fazla kaybettirense yüzde 30’la ‘ARD Bilişim Teknolojileri‘.