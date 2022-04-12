Oxfam: Bu yıl aşırı yoksul sayısı 263 milyon artabilir

Britanya merkezli yardım kuruluşu Oxfam, bu yıl 263 milyon kişinin daha aşırı yoksulluğa düşebileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Oxfam’ın yayımladığı ‘Önce Kriz, Sonra Felaket’ başlıklı raporda, Ukrayna’daki savaşın tırmandırdığı eşitsizlik, gıda ve enerji fiyatlarındaki enflasyon ve Covid-19’un neden olduğu ekonomik krizlerin, en yoksul insanlar için bir felakete neden olabileceği vurgulandı.

Krizlerin birleşik etkisi sonucu, dünyadaki aşırı yoksul sayısının bu yıl 263 milyon kişi artmasıyla toplam 860 milyon insanın günde 1,90 dolar olan aşırı yoksulluk sınırının altında kalabileceği kaydedildi.

Rapora göre bu yıl 3,3 milyar kişinin günlük 5,50 dolar olan yoksulluk sınırının altında yaşayacağı tahmin ediliyor.

Milyarderlerin serveti arttı

Gıda fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Milyarderlerin servetindeyse şimdiye kadarki en büyük artış görüldü.

Büyük şirketler, karlarını artırmak için enflasyon ortamından tüketicilerin zararına yararlandı. Petrol şirketleri karlarını rekor seviyelere çıkardı.

Borçlu hükümetlerin artan yakıt ve gıda ithalatı maliyetlerini karşılamak için kamu harcamalarını kısmak zorunda kalabileceğini belirten Oxfam, borçların geri ödemesinin iptali dahil acil uluslararası eyleme çağırdı.

İnsanlığın çöküşüne tanık olabiliriz

Oxfam Uluslararası İcra Direktörü Gabriela Bucher raporu şöyle değerlendirdi: “Acil radikal adımlar atılmazsa, insanlığın en derin çöküşüne, hafızalarda aşırı yoksulluk ve acıya tanık olabiliriz. Hükümetlerin tüm insanları yoksulluk ve açlıktan kurtaracak, sağlık ve refahlarını güvence altına alacak paraya veya araçlara sahip olmadığı fikrini reddediyoruz. Sadece ekonomik hayal gücü ve siyasi iradenin yokluğunu görüyoruz.”