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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Tek doz HPV aşısı kanseri önlemek için yeterli


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen insan papilloma virüsünün (HPV) tek dozunun, kanseri önlemek için yeterli olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

Aşı etkililiklerine dair araştırmaları değerlendirmek üzere 4-7 Nisan’da toplanan DSÖ’ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE), toplantıların ardından yayımladığı değerlendirmede HPV aşısının etkililiğine ilişkin son verileri paylaştı.


Grubun değerlendirmesinde, tek doz HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı yeterli düzeyde sağlam koruma sağladığı sonucuna varıldı.

AA’nın aktardığına göre HPV aşısına dair araştırma sonucunun ezber bozucu nitelikte olduğunu ve dünya genelinde tek doz kullanımının, orta ve düşük gelirli ülkelerde daha fazla kişinin aşıya erişimini sağlayıp daha fazla kanser vakasını önleyebileceği vurgulandı.

SAGE’nin bundan önceki yönergelerinde çocuk, genç ve yetişkin kadınlara 2 doz HPV aşısı tavsiyesi yapılmıştı.

Yılda 300 bin ölüm

DSÖ’nün verilerine göre rahim ağzı kanseri nedeniyle her yıl 300 binin üzerinde kadın ölüyor.

Her 10 rahim ağzı kanseri vakasından dokuzu düşük ve orta gelirli ülkelerde görülürken, bu vakalara genellikle HPV aşısına erişim eksikliği sebep oluyor.

DSÖ, ‘Rahim Ağzı Kanserini Yok Etmeyi Hızlandırmak için Küresel Strateji’ programı kapsamında, dünyadaki kadınların yüzde 90’ına HPV aşısı uygulanmasını ve yüzde 70’ine kanser taraması yaptırılmasını hedefliyor.

Bu tedbirlerin alınması halinde 2050’ye kadar rahim ağzı kanseri ölümlerinin yüzde 40 azalacağı öngörülüyor.

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