Erdoğan: Fiyatları yükselten açgözlü bir kesim var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘fiyatları yükselten açgözlü bir kesimin olduğunu’ iddia etti.
Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
* Mevsim şartlarının sebze ve meyve fiyatlarını yükselttiğini gözardı edemeyiz.
* Kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine ve gerçekleşmesine sahibiz.
* Fiyatları yükselten açgözlü bir kesim var.
* Sabır ve dirayetle bu dönemi geride bırakarak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız.
* Türkiye, Londra’dan Pekin’e, Sibirya’dan Güney Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir.
* Gelecek güzel günler bütün sıkıntılara değecek.
* 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık’a kadar uzatma kararı aldık.
* 2020 yılı başından itibaren üç yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyoruz.
* Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin üç veya altı ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığı karşılayacak.