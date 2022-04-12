Erdoğan: Fiyatları yükselten açgözlü bir kesim var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘fiyatları yükselten açgözlü bir kesimin olduğunu’ iddia etti.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Mevsim şartlarının sebze ve meyve fiyatlarını yükselttiğini gözardı edemeyiz.

* Kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine ve gerçekleşmesine sahibiz.

* Fiyatları yükselten açgözlü bir kesim var.

* Sabır ve dirayetle bu dönemi geride bırakarak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız.

* Türkiye, Londra’dan Pekin’e, Sibirya’dan Güney Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir.

* Gelecek güzel günler bütün sıkıntılara değecek.

* 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık’a kadar uzatma kararı aldık.

* 2020 yılı başından itibaren üç yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyoruz.

* Ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin üç veya altı ay boyunca tüm ücretleri ve sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığı karşılayacak.