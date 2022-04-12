Britanya Başbakanı Johnson’a ‘Covid-19 tedbirlerini ihlal’den para cezası

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Hazine Bakanı Rishi Sunak, salgın dönemindeki karantina uygulamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

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BBC’nin aktardığına göre Londra Emniyet Müdürlüğü, bugün, başbakanlıkta düzenlenen partilere katıldığı belirtilen 30 kişiye daha para cezası verileceğini duyurdu. Bu kişilerin arasında Johnson ve Sunak da yer alıyor. Daha önce de bu etkinliklere katılan 20 kişiye ceza kesilmişti.

Polis ceza alacak kişilerin adını açıklamadı. Ama hükümet bu kişiler arasında Johnson ve Sunak’ın da olması halinde bunu kamuoyuyla paylaşma sözü vermişti.

Aralık 2020’de Covid-19 kapanmaları sırasında başbakan ve hazine bakanının konutlarının bulunduğu Londra’daki Downing Sokağı’nda partiler düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Johnson başlangıçta ‘kurallara uyulduğunu’ öne sürse de afişe edilen partilerin sayısı arttıkça daha fazla soruyla karşı karşıya kaldı. Başbakan daha sonra parlamentoda özür diledi fakat katılımının ‘iş’le ilgili olduğunu iddia etti.