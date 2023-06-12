Akşam Postası / 12 Haziran 2023

Ahat Andican, kurucusu olduğu İYİ Parti’den istifa etti

Prof. Dr. Ahat Andican, kurucusu olduğu ve milletvekili seçildiği İYİ Parti’den istifa etti.

Altaylı’nın İmamoğlu izlenimleri: Acele etmeyecek

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’deki ‘değişim süreci’ni kimseyi incitmeden yönetmek istediğini ve ‘yeni bir parti kurma’ gibi fikrinin olmadığı izlenimi edindiğini yazdı.

Özgür Demirtaş, ‘ekonomi kurulu’ için 12 isim önerdi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi yönetimine rapor sunmak üzere bir kurul kurulmasını isteyerek, bu kurulda hangi isimlerin yer alması gerektiğini açıkladı.

Eski Kızılay başkanı da Almanya’dan vize alamamış

Kızılay’ın eski başkanlarından Ahmet Lütfi Akar’ın Almanya’dan vize alamadığı iddia edildi.

TL mevduat faizleri yüzde 50’ye dayandı

Bankacılık kaynakları, üç aya kadar vadeli TL mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranının yüzde 47’ye kadar yükseldiğini söyledi.

Ekonomist Şatıroğlu: Yüzde 40’ın altındaki politika faizinin kalıcı etkisi olmaz

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, politika faizinin yüzde 40 altında yükseltilmesinin kalıcı bir etkisi olmayacağını söyledi.

Asgari ücret: Patron tarafı dolar bazlı zamma karşı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret için 500 dolar beklentisiyle ilgili, “Biz Türkiye Cumhuriyeti’ndeyiz, asgari ücret başka para birimleriyle belirlenmiyor” dedi.

37 otomobil modelinde yüzde 5 ila 21 zam

Yatırım aracına dönüşen otomobillerde zamlar peş peşe geliyor. Döviz kurundaki artışla çoğu modelde bu ayki ikinci zam geldi.

Thodex vurguncusu Özer ‘kumpas’a sığındı

Kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirterek ”Bana kumpas kuruldu” dedi.

Konut fiyatları yüzde 20 artabilir

Döviz kurlarındaki artış sonrası, emlak sektörü uzmanları konut fiyatlarına yüzde 20 zam gelebileceğini söyledi.

İSİG: AKP iktidarında 888 çocuk işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin hazırladığı rapora göre AKP’nin iktidarı boyunca en az 888 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Melek Mosso konserini ‘iptal etmeyen’ AKP’li başkan trollerin hedefinde

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin AKP’li belediye başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso konserini iptal etmeyince AKP’li trollerin hedefine oturdu. Troller Yüksel’i ‘koltuğundan etmek’le tehdit etti.

Prof. Ceyhan, aşıyı kötüleyenlere yargı yolunu önerdi: Ünlü olursunuz

Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 aşısı nedeniyle ‘yakınlarının öldüğünü’ ve zarar gördüklerini söyleyenlere yargı yolunu gösterdi.

Silvio Berlusconi hayatını kaybetti

İtalya’nın eski başbakanlarından medya patronu Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti.