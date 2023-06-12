İSİG: AKP iktidarında 888 çocuk işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin hazırladığı rapora göre AKP’nin iktidarı boyunca en az 888 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

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İSİG Meclisi, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü dolayısıyla Türkiye’de çalışırken hayatını kaybeden çocuklara ilişkin bir rapor yayımladı.

2013 öncesine ilişkin devletin açıkladığı en yüksek verilerin esas aldığı raporda, AKP’nin 21 yıllık iktidarı boyunca en az 888 çocuk işçinin çalışırken hayatını kaybettiği kaydedildi.

Raporda, ‘çocuk işçiliğe devlet ve sermaye politikası olarak meşruluk kazandırma girişimlerinin yasaklanması gereken bir olgunun yasallaştırılmasını kolaylaştırdığına’ dikkat çekildi.

Raporda “Devlet, çözüm için önemli bir adım olan, çocuk işçiliğinin- en çıplak biçimi iş cinayetlerini bile kayıt altına almamaktadır” dendi.

Cezasızlığa tepki

Yasaların, uluslararası sözleşme ve ulusal programların çocuk işçilerin sağlığını koruyamadığının vurgulandığı raporda, plastik enjeksiyon makinesine sıkışarak can veren 13 yaşındaki kimya işçisi Ahmet Yıldız‘ın hastaneye trafik kazası geçirdi diye getirilmesi ve işverenine açılan davada 30 bin 40 TL ceza verilerek, cezanın 24 taksite bölünmesi kural haline gelen cezasızlığa örnek olarak gösterildi.

Raporda çocuk işçiliğin yasaklanması dışında şu önerilere yer verildi:

*Ucuz çocuk işgücünü teşvik eden ve bunun altyapısını oluşturan eğitim sistemi ve eğitim politikalarına son verilmelidir. Tüm çocuklara parasız ve nitelikli eğitim imkanı sağlanmalıdır.

*Çocuk emeğiyle ilgili veriler bilimsel, güvenilir ve düzenli bir şekilde yayınlanmalıdır.

*Kayıt-dışı çocuk işçi çalıştırılan kişi ve kurumlara göz yumulmamalı, caydırıcı cezalar verilmelidir.

*Yasadışı çocuk işçi çalıştırmayı önlemeye yönelik tedbirler alınmalı, denetimler etkin ve sıkı bir şekilde yapılmalı, ilgili mevzuatlar yürürlüğe koyulmalıdır.

*Tüm çocuklar ücretsiz ve detaylı sağlık taramasından geçirilmelidir. Yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sağlanmalı, bağışıklık sistemleri kuvvetlendirilmelidir.