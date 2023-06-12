Özgür Demirtaş, ‘ekonomi kurulu’ için 12 isim önerdi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi yönetimine rapor sunmak üzere bir kurul kurulmasını isteyerek, bu kurulda hangi isimlerin yer alması gerektiğini açıkladı.

Seçimden sonra kötü giden ekonomiyi toparlaması için Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye bakanlığına getirilmişti. Böylece ekonomi politikalarının ‘normalleşmesinin’ hedeflendiği düşünülüyor.

Finans profesörü Özgür Demirtaş da Şimşek’e yardımcı olunması gerektiğini söylemiş, “Ülkemi seven bir insan olarak diyorum ki iyi ki de Mehmet Şimşek geldi, gelmemesi durumunda daha olumsuz şeyler yaşanabilirdi” demişti.

Kurul önerisi

Demirtaş, dün akşam da YouTube’da yayınladığı videoda Şimşek’e yardım için bir kurul oluşturulması gerektiğini kaydederek, bu kurulda hangi isimlerin yer alması gerektiğini saydı.

Bu kurulun 15 günde bir ekonomi yönetimine rapor sunmasını isteyen Demirtaş, şunları kaydetti:

*Bir kurul kurulabilir. Bu kurulda Türkiye’nin en bilgili, dünya çapında bilinen en liyakatlı insanları olabilir. Uzman oldukları alanda görüş bildirebilirler. Bu kurulda olan insanların 1 kuruş para almasına gerek yok. Konuma, koltuğa, isme gerek yok.

*Bu kurul şunu yapar: Geçmiş 15 günü değerlendirir ve 15 günde bir rapor yazar. Der ki, “Ekonomi takımının şu yaptıkları doğrudur, şu yaptıkları eksiktir, şu yaptıkları yanlıştır.” Ve tavsiyede bulunur, denir ki, “Yanlışları düzeltelim, eksikleri tamamlayalım, doğrulara devam edelim.”

*Bu kurulda kimler olabilir diye sorarsanız… Benim aklıma gelen onlarca isim var. Bunlar sadece yurt içinden düşündüğüm isimler. Yurt dışından da isimler sayabilirim size.

Demirtaş’ın saydığı isimler şöyle:

Prof. Dr. Hakan Kara (Merkez Bankası eski başekonomisti)

Mahfi Eğilmez (İktisatçı)

Prof. Dr. Kamil Yılmaz (Koç Üniversitesi öğretim üyesi)

Kerim Rota (Gelecek Partisi ekonomi politikaları başkanı)

Prof. Dr. Selva Demiralp (Koç Üniversitesi öğretim üyesi)

Haluk Bürümcekçi (Ekonomist)

Prof. Dr. Veysel Ulusoy (Enflasyon Araştırma Grubu kurucusu)

Murat Uçer (Ekonomist)

Prof. Dr. Ümit Özlale (İYİ Parti kalkınma politikaları başkanı)

İbrahim Kahveci (Ekonomi yazarı)

Prof. Dr. Refet Gürkaynak (İktisatçı)

Uğur Gürses (Ekonomi yazarı)