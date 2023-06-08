Özgür Demirtaş, Şimşek’ten memnun: Dolar 25 lira olmalı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ‘ihracatçıların rahatlaması’ için dolar/TL’nin 25’e gelmesi gerektiğini savunarak, “Temmuzda asgari ücrete zam gelirse doların 28 lira seviyelerine gelmesi gerekir” dedi.

Özgür Demirtaş. (YouTube)

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye bakanı atanmasıyla kur, yüksek oranlarla artamaya devam ediyor. Ekonomistler, Şimşek’in atanmasıyla uzun süredir baskılanan kurun serbest bırakıldığını düşünüyor. Dolar/TL 23,34, avro/TL 25,4 dolaylarında ve artış sürüyor.

İzmir’de öğrencilerle bir araya gelen Demirtaş, ‘dolar kurunun yavaş yavaş artırılmasının doğru olmadığını, bu şartlarda yabancı yatırımcının ülkeye gelmeyeceği’ değerlendirilmesinde bulundu.

Dünya’nın aktardığına göre doların en düşük 25 lira seviyelerinde olması gerektiğini savunan Demirtaş, şunları dedi: “İhracatçının biraz rahatlaması gerekiyor, hele ki temmuz ayında asgari ücrete zam gelirse doların 28 lira seviyelerine gelmesi gerekir. Hükümet kendini sıkıştırıyor. Dolar birden olması gereken seviyelere çıkarılmalı artık enflasyon riskini aldık.”

‘Şimşek’in gelmesi olumlu’

Ekonominin başına Mehmet Şimşek’in getirilmesini de olumlu karşıladığını belirten Demirtaş, “Ülkemi seven bir insan olarak diyorum ki iyi ki de Mehmet Şimşek geldi, gelmemesi durumunda daha olumsuz şeyler yaşanabilirdi” dedi.