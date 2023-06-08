Avro, 26’ya yarım adım uzaklıkta

Avro kuru, 25,5 seviyesinde ilerliyor.

Dünkü şokla beraber yaklaşık yüzde 8 değer kaybeden avro, 25 sınırını aşmıştı. Avro, sonrasında dalgalı bir şekilde 24,9-25,1 seviyesinde ilerlemiş ve günü 24,94’le kapamıştı.

Günün ilk saatlerinde 25,2 seviyesine ulaşan avro, 25,5-25,7 seviyesinde dengeli bir şekilde ilerliyor. Bu da şimdiden günlük yüzde 1,8’lik kayıp demek.

Dün de bu saatlerde dengeli bir şekilde ilerleyen avro, saat 9:00’da piyasaların açılmasıyla beraber serbest düşüşe geçmişti.

Dolar kuruysa 23,3 seviyesinde ilerliyor.