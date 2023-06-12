37 otomobil modelinde yüzde 5 ila 21 zam

Yatırım aracına dönüşen otomobillerde zamlar peş peşe geliyor. Döviz kurundaki artışla çoğu modelde bu ayki ikinci zam geldi.

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Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu.

Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiaytlar yüzde 10’a yakın artmıştı.

İkinci zam

Otomotiv gazetesici Emre Özpeynirci, yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları Twitter’dan duyurdu.

Özpeynirci, bugün itibariyle gelen zamları şöyle sıraladı:

*Renault Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21

*Honda Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord: Yüzde 12

*VW Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 13

*Peugeot 208, 2008, 308, 408, 5008, Rifter, Partner Van: Yüzde 8-9

*Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo: Yüzde 5-8,5

*Citroen C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C-Elysee, Berlingo: Yüzde 5-8

*Nissan Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 8-9