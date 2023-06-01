Kur etkisi: Sekiz otomobil markasında yüzde 9’a varan zamlar

Seçimlerin tamamlanmasından sonra kurda yukarı yönlü hareket hızlanırken, otomobil markaları da yüzde 9’a varan zam oranlarını açıkladı.
Seçimden önce 20’ye kadar gelen dolar, seçimden hemen sonra yine yükselişini sürdürmüş ve 21’e dayanmıştı. Bu artış zam olarak yansımaya başladı. Önce Tesla yüzde 2 ila 6, Toyota da yüzde 2 ila 4 oranında zam yaptı.
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci sekiz yeni markanın zam oranlarını duyurdu. Buna göre markaların zam oranları şöyle:
*Honda Civic, Jazz, CR-V, City, Accord yüzde 4
*Peugeot 208, 2008, 308, 408, 3008,5008 +EV modeller yüze 6-7
*Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka +EV modeller yüzde 5-7
*Citroen C3, C3 Aircross, C4, C5, C5 Aircross, C-Elysee yüzde 6-9
*Nissan Juke, Qashqai, X-Trail yüzde 2-3
*Nissan Qashqai Tekna yüzde 8
*Hyundai i20, Tucson yüze 5
*Kia Sportage yüzde 1