Kur etkisi: Sekiz otomobil markasında yüzde 9’a varan zamlar

Seçimlerin tamamlanmasından sonra kurda yukarı yönlü hareket hızlanırken, otomobil markaları da yüzde 9’a varan zam oranlarını açıkladı.

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Seçimden önce 20’ye kadar gelen dolar, seçimden hemen sonra yine yükselişini sürdürmüş ve 21’e dayanmıştı. Bu artış zam olarak yansımaya başladı. Önce Tesla yüzde 2 ila 6, Toyota da yüzde 2 ila 4 oranında zam yaptı.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci sekiz yeni markanın zam oranlarını duyurdu. Buna göre markaların zam oranları şöyle:

*Honda Civic, Jazz, CR-V, City, Accord yüzde 4

*Peugeot 208, 2008, 308, 408, 3008,5008 +EV modeller yüze 6-7

*Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka +EV modeller yüzde 5-7

*Citroen C3, C3 Aircross, C4, C5, C5 Aircross, C-Elysee yüzde 6-9

*Nissan Juke, Qashqai, X-Trail yüzde 2-3

*Nissan Qashqai Tekna yüzde 8

*Hyundai i20, Tucson yüze 5

*Kia Sportage yüzde 1