Firmalar otomobilde talebi bu sene de karşılayamayabilir

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, arz, kredi ve kurdaki sıkıntılar nedeniyle otomobil satışlarının beklenenden 300 bin düşük olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

ODMD nisan verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 artarak 333 bin 650 adet olarak tarihi seviyede kaydedildi.

Bu satış temposunun mayısta da sürmesi bekleniyor.

Gazete Pencere’den Emre Özpeynirci’ye konuşan ODMD Başkanı Bozkurt, tüm markaların yeterli kadar araç bulabilmesi halinde pazarın 1,2 milyon satış adetine ulaşabilme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Ancak Bozkurt, arz, kur ve kredideki sıkıntılar nedeniyle satışların 900 binde kalacağını tahmin ediyor.

Özpeynirci de bunu “Talebin 300 bin altında araç gelecek, dikkatlerden kaçmasın” diye yorumladı.