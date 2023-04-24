Otomobilde kur zamları geri döndü

Otomobil fiyatlarında zam rallisi yeniden başlıyor. Kurdaki hareketlilik nedeniyle gelecek hafta otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 3 fiyat artışı bekleniyor.

Diğer yandan zamların seçim sonrasında da artarak devam edeceği öngörülüyor.

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Otomotiv, döviz kurundaki değişimden en fazla etkilenen sektörlerden biri. Özellikle Türkiye otomotiv satışlarında önemli payı olan ithal otomobiller, kur artışından hızlı etkileniyor. Fiyatlar ağırlıklı olarak avro kuruna bağlı. Geçen yıl kurdaki hareketlilik nedeniyle neredeyse bir ayda üç kez zam gören otomobiller, bu yıl, kurun baskılanması nedeniyle daha stabil bir seyir izliyordu.

Ancak zam rallisinin yeniden başlayacağına dair sinyaller gelmeye başladı.

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre markalar, son haftalarda döviz kurundaki hareketlenmeyi fiyatlara yansıtmak için mayısı bekliyor. Gelecek hafta otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 3 fiyat artışı beklenirken, asıl zamların seçim sonrasında olacağı öngörülüyor. İkinci eldeyse fiyatlar şimdiden artmaya başladı.

Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan da Yücel’e fiyat artışları için gelecek haftayı işaret etti.