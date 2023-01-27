Otomobilde 2023 modeller zamlı geldi

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Skoda’nın 2023 model araçlarına yüzde 4 ila 8 zam geldiğini açıkladı.

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Otomobil fiyatlarında zamlar durmuyor. 2022’de kurdaki yükseliş ve artan maliyetler paralelinde markalar neredeyse her ay fiyatları güncellemek zorunda kalmıştı. Bazı aylarda markaların zam yapma sıklığı üçe kadar çıkmıştı.

2023’ün ilk ayı henüz geçmeden de otomobil fiyatlarına zamlar gelmişti. Ama uzmanlar, henüz 2023 modellere gelecek zamları ‘görmediğimizi’ belirtip fiyatlarına artacağını uyarısında bulunmuştu.

Gazeteci Emre Özpeynirci, Skoda’nın 2023 modellerine zam geldiğini açıkladı.