Zam korkusu: Otomobiller gemideyken satıldı

Yeni yıl zamları gelmeden otomobil ihtiyacını karşılamak isteyenler bayilere akın etti. Birçok bayide araçlar tükenince, Türkiye’ye gelmek üzere yolda olan gemilerdeki araçlar da satılmaya başladı.

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ÖTV güncellemesi konusunda belirsizliğin ortadan kalkmasıyla hareketlenen otomotiv satışları, yılın son günlerine girilmesiyle beklentilerin de üzerinde hızlandı. Birçok bayide araçlar tükendi. Markalar, talebi karşılamak için yolda olan, henüz gümrükten geçmeyen araçları da satışa çıkarmaya başladı. 2023’te kurun yükseleceği ve fiyatların artacağı endişesiyle tüketicinin alımını öne çekmesi, talebin artmasındaki ana etken oldu.

‘Gemideki araçları da satmaya başladık’

Nasıl Bir Ekonomi’den Aysel Yücel’e konuşan Renault ve Dacia markalarının bayiliğini yapan Günerler Otomotiv yetkilisi Oğuz Güner, “Talep çok yüksek. Bayideki tüm araçlarımızı sattık. Hatta birçok bayide olduğu gibi, Türkiye’ye gelmek üzere yola çıkan ve ay sonuna yetişecek olan gemideki araçları da satmaya başladık” dedi.

Talebin en yoğun olduğu yerli modeller için de sıra yazılıyor. Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, talebin çok yüksek olduğunu belirtirken, aralıkta satışların 120 bin adeti geçebileceğini söyledi. Alp Gülan da gemide olan araçların satılmaya başladığını belirtirken “Ötelenmiş talep matrah beklentisinin ortadan kalkmasıyla yeniden devreye girdi. Fiyatların artmasından endişe eden tüketici alımı öne çekiyor. Özellikle B segmenti araçlarda matrah güncellemesiyle gelen avantajın, kurdaki artış paralelinde ortadan kalkabileceği öngörülüyor. Dolayısıyla o segmentteki araçlara yoğun ilgi var” dedi.