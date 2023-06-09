Renault araçlara dokuz günde ikinci zam

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle Renault marka araçlarına dokuz günde ikinci zam geldi.

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Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar, otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Her gün farklı bir otomobil grubuna zam geliyor.

Renault marka araçlara haziran başında kur zammı gelmişti. Kurdaki yükseliş sert bir şekilde devam edince bugün yeni bir zam daha geldi. Haziran başında yüzde 5’lik bir artışa gidilen Renault araçlara şimdi de yüzde 12’lik bir zam geldi.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre araçlara gelen zam miktarları şöyle:

Tailant: 80 bin TL (ÖTV barem hariç)