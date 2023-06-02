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Yaramazlara biraz batar!

Üç otomobil markasında yüzde 5’e varan zamlar

Seçimlerin tamamlanmasından sonra kurda yukarı yönlü hareket hızlanırken, otomobil markaları da yeni zamları açıklıyor.

Fotoğraf: AA

Seçimden önce 20’ye kadar gelen dolar, seçimden hemen sonra yine yükselişini sürdürmüş ve 21’e dayanmıştı. Bu artış zam olarak yansımaya başladı. Önce Tesla yüzde 2 ila 6, Toyota da yüzde 2 ila 4 oranında zam yapmıştı.


Dün ayrıca 11 otomobil markası yüzde 9’a varan zam yapmıştı.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter’dan üç yeni markanın çeşitli modellerinde ortalama yüzde 4 ila 5’e varan zamları duyurdu:

  • Renault Clio, Taliant, Captur, Megane yüzde 4-5
  • Fiat Egea Sedan, Egea Cros yüzde 4-5
  • Seat Ibiza, Leon, Aron yüzde 4-5

Firmalar otomobilde talebi bu sene de karşılayamayabilir

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