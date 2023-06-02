Üç otomobil markasında yüzde 5’e varan zamlar

Seçimlerin tamamlanmasından sonra kurda yukarı yönlü hareket hızlanırken, otomobil markaları da yeni zamları açıklıyor.
Seçimden önce 20’ye kadar gelen dolar, seçimden hemen sonra yine yükselişini sürdürmüş ve 21’e dayanmıştı. Bu artış zam olarak yansımaya başladı. Önce Tesla yüzde 2 ila 6, Toyota da yüzde 2 ila 4 oranında zam yapmıştı.
Dün ayrıca 11 otomobil markası yüzde 9’a varan zam yapmıştı.
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter’dan üç yeni markanın çeşitli modellerinde ortalama yüzde 4 ila 5’e varan zamları duyurdu:
- Renault Clio, Taliant, Captur, Megane yüzde 4-5
- Fiat Egea Sedan, Egea Cros yüzde 4-5
- Seat Ibiza, Leon, Aron yüzde 4-5