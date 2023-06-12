Melek Mosso konserini ‘iptal etmeyen’ AKP’li başkan trollerin hedefinde

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin AKP’li belediye başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso konserini iptal etmeyince AKP’li trollerin hedefine oturdu. Troller Yüksel’i ‘koltuğundan etmek’le tehdit etti.

Cüneyt Yüksel ve Melek Mosso. (AA)

PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü ‘yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara’ armağan eden Mosso, “Sesimiz hiçbir zaman kısılmayacak, kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam” demişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, şarkıcı Melek Mosso’yu hedef göstererek AKP’li belediyelere konserlerini iptal etmesi için baskı kurmuştu.

AKP’li Cüneyt Yüksel’se bu baskılara rağmen Mosso’nun konserini iptal etmedi. Dün akşamki konserden sonra Twitter’dan paylaşım yapan Yüksel, şunları yazdı: “57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalimizi, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin pekiştiği çoşkulu bir geceyle tamamladık. Bu birlikteliğe gölge düşmemesi için ayrıntılı açıklamamı yarın siz kıymetli kamuoyu ile paylaşacağım.”

57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalimizi, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin pekiştiği çoşkulu bir geceyle tamamladık.



Bu birlikteliğe gölge düşmemesi için ayrıntılı açıklamamı yarın siz kıymetli kamuoyu ile paylaşacağım.



Hepinize hayırlı geceler dilerim. pic.twitter.com/dNYuGlxmjH — Cüneyt Yüksel (@CuneyttYuksell) June 11, 2023

Yüksel’in bu tweet’i, AKP’li trolleri harekete geçirdi. Aralarında Yüksel’i ‘koltuğundan indirmekle’ tehdit edenlerin de olduğu trollerin bazı paylaşımları şöyle:

Bunun hiçbir açıklaması olamaz! @Akparti seçmenini tahkir eden bir kadını idol edinen bir kafayı konsere çıkarmak kadar “savruk” bir hakaret olamaz..



Tüm seçim sürecinde “yargılanacaksın” naraları atanlar, milletimizi küçümseyenler, fişleme listeleri yapanlarla aynı safta yer… https://t.co/SMizAxzxdJ — Abdurrahman Alp Beyaz (@aalpbeyaz) June 12, 2023

Bu tweeti atarken utanmadın mı hiç?

Cüneyt Yüksel 😡😡😡 https://t.co/EBIeswd9UV — Abdurrahim Avcıoğlu (@abdurrahim_av) June 12, 2023

Cesaretin varsa twitinizi yoruma açarsınız, birliği kardeşliği o zaman görürsünüz!

Senin kardeşliğinin kimler ile olduğu belli oldu.

Aciklama değil partiden istifa etmen beklentimizdir. https://t.co/YliCYQmOVB — Medya Muhtarı 🇹🇷 (@MediaMuhtari) June 12, 2023

Bu tweeti atarken utanmadın mı hiç? https://t.co/TrvPvZRNd3 — 𝐃𝐄𝐕𝐋𝐄𝐓 𝐘𝐀𝐍𝐋𝐈𝐒𝐈 (@Devlet_024) June 12, 2023

Hiç bir açıklaman, hiç bir güzellemen yanlışını örtmez.

Dedik ki hadi insandır, bir hata yapmıştır, hatasını gösteririz.

Ama sen, seni seçenlerin yükselen itirazlarına, halka meydan okudun.

Artık aramızda yerin yok.#CüneytYükselKovulsun https://t.co/8wLKVAXWPT — Kafkas Kartalı Ahıskalı (@kafkasyali1_) June 12, 2023

Şimdi millet şuna hakettiğini yazsa millete dava açar milletin parasıyla, davadan korkan bunun gibi olsun ama milletin parası ziyan olmasın! https://t.co/cbs9PWu0J4 — Mehmet Önder (@monderolog) June 12, 2023

Millete ve bu kadar tepkiye rağmen orta parmağını insanlara gösteren, kutsallarımıza hakaret etmekten çekinmeyen Melek görünümlü topluma zehir saçanlara her türlü imtiyazı sağlayan Cüneyt Yüksel gibilerin Ak parti ve Cumhur ittifakının içinde ne işi var? @RTErdogan@Akparti https://t.co/03aIIWVjmT pic.twitter.com/G6ZvbFMyId — Yiğido Murat 58 (@YigidoMrt58) June 12, 2023

Kes sesini. Derhal terk et o koltuğu. https://t.co/iPlKSiudY0 — Murat Sarıca (@MuratSarica2022) June 11, 2023