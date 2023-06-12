Melek Mosso konserini ‘iptal etmeyen’ AKP’li başkan trollerin hedefinde

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin AKP’li belediye başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso konserini iptal etmeyince AKP’li trollerin hedefine oturdu. Troller Yüksel’i ‘koltuğundan etmek’le tehdit etti.
PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü ‘yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara’ armağan eden Mosso, “Sesimiz hiçbir zaman kısılmayacak, kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam” demişti.
İktidara yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, şarkıcı Melek Mosso’yu hedef göstererek AKP’li belediyelere konserlerini iptal etmesi için baskı kurmuştu.
AKP’li Cüneyt Yüksel’se bu baskılara rağmen Mosso’nun konserini iptal etmedi. Dün akşamki konserden sonra Twitter’dan paylaşım yapan Yüksel, şunları yazdı: “57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalimizi, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin pekiştiği çoşkulu bir geceyle tamamladık. Bu birlikteliğe gölge düşmemesi için ayrıntılı açıklamamı yarın siz kıymetli kamuoyu ile paylaşacağım.”
Yüksel’in bu tweet’i, AKP’li trolleri harekete geçirdi. Aralarında Yüksel’i ‘koltuğundan indirmekle’ tehdit edenlerin de olduğu trollerin bazı paylaşımları şöyle: