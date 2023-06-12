Eski Kızılay başkanı da Almanya’dan vize alamamış

Kızılay’ın eski başkanlarından Ahmet Lütfi Akar’ın Almanya’dan vize alamadığı iddia edildi.

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Son dönemde Schengen vizesi başvurularında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri Türkiye. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor.

Yaz öncesi de vize randevularında yoğunluk artıyor. Son günlerde başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi için başvuran kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor. Birçok kişi randevu alamıyor, alsa da reddediliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan bazı kişilerinse ancak birkaç günlük vize alabildiği görülüyor.

‘Vize mağdurları’nın arasına Kızılay’ın eski başkanı da katıldı.

Gezi için başvurmuş

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü yazısında Kızılay’ın eski başkanlarından ‘L.A.’nın da Almanya’dan vize alamadığını dile getirdi. Çekirge, L.A.’nın eşiyle birlikte bir gezi için Alman başkonsolosluğuna vize başvurusunda bulunduğunu ama ‘kalış amacının inandırıcı olmaması‘ gerekçesiyle başvurunun reddedildiğini dile getirdi.

Çekirge, L.A.’nın görevdeyken çok kez Alman Kızılhaç’ıyla toplantı yaptığını ve daha önce de Almanya’ya defalarca gittiğini yazdı.

‘L.A.’ kısaltmasına uyan tek başkan Ahmet Lütfi Akar.

Akar, önceki başkan Kerem Kınık yönetimindeki Kızılay’ın depremde çadır satmasını eleştirmişti.