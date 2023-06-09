Reddedilen vizelerin yüzde 80’i ‘çok girişli’

Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’de reddettiği vize taleplerinin yaklaşık yüzde 80’ini ‘çok girişli vize’ başvuruları oluşturdu.

Vize sorunu devam ediyor. (AA)

Son dönemde Schengen vizesi başvurularında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri Türkiye. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor.

Yaz öncesi de vize randevularında yoğunluk artıyor. Son günlerde başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi için başvuran kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor. Birçok kişi randevu alamıyor, alsa da reddediliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan bazı kişilerinse ancak birkaç günlük vize alabildiği görülüyor.

AB Komisyonu, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunuyla ilgili “Bu durum Türkiye’ye özgü değil” demişti.

Retlerin yüzde 80’i çok girişli vize

Hürriyet’ten Güven Özalp’ın haberine göre reddedilen başvuruların büyük çoğunluğuysa ‘çok girişli’ vize taleplerinden oluşuyor.

Komisyon verilerine göre pandeminin sürdüğü 2021’de Türkiye’den Schengen vizesi için 271 bin 977 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 16,9’u reddedildi. Reddedilenlerin yüzde 82,6’sı çok girişli vizeler. Dünyadaki ret oranıysa yüzde 13,4 seviyesindeydi.

Geçen yılsa Türkiye’den başvurular patladı, 778 bin 409 sayısına ulaşıldı. Bunların yüzde 15,7’si yani 120 bin 876’sı reddedildi. Reddedilen başvurularda çok girişli vize başvurularının oranı yüzde 78,1’di. Geçen yıl dünya genelindeki ret oranıysa yüzde 17,9 oldu.