Vize retleri: Dışişleri Bakanlığı tutumunu sertleştirebilir

ALTAN SANCAR

Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen vizesi reddi sayılarındaki artış devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan bazı batılı ülkelerin büyükelçilerinin ‘zaman istediği’ ve sorunun çözüleceği vaadinde bulunduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı ise ret yanıtlarının devam etmesi halinde tutumunu sertleştirmeyi düşünüyor.

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Son sekiz yılda en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ülkeler arasında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ülkelerinden yoğun biçimde ret cevabı gelmeye devam ediyor.

Öyle ki Schengenvisainfo.com verilerine göre 2016’da yüzde 4,4 olan başvurularda ret oranı her yıl düzenli bir şekilde artarak 2020’de yüzde 12,5’e, 2021’de yüzde 19’a yükseldi.

Ret cevabı alanlar arasında doktor ve mühendislerin oranının da yüksek olması dikkat çekiyor. Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri “Türkiye’den yüksek orandan iltica başvurusu alıyoruz” gerekçesini resmi olmasa da dolaylı yollardan dile getirerek vize reddinin ardındaki gerekçeyi açıklıyor.

Söz konusu durum karşısında harekete geçen Dışişleri Bakanlığı’ysa Batılı ülkelerin büyükelçileriyle görüştü. Bakanlığa çağrılan temsilcilerle yapılan görüşmelerde ret cevapları konusunda duyulan rahatsızlık aktarılırken, büyükelçilere durumun nedeni de soruldu.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yetkililer görüşmelerde pandemi döneminde başvuru sayısının yüzde 80 oranında azalması nedeniyle personel eksiltme yoluna gittiklerini söyledi. Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte başvuruların yüzde 200 seviyesinde artış göstermesi nedeniyle de dosyalarda yığılma yaşandığı bakanlık yetkililerine iletildi.

Büyükelçiler sorunların çözümü üzerinde çalıştıklarını ve ilerleyen dönemde yeni personel alımları gerçekleştireceklerinin taahhüdünü verdi.

Bakanlık yetkililerinin aktardığına göre, sorundan Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığın altı çizildi. Personel eksikliklerinin giderilmesi amacıyla elçiliklere ‘kısa bir süre’ tanındı. Bu süre zarfında vize retleri konusunda olumlu bir gelişme olmaması halinde ise ‘bakanlığın tutumunu sertleştireceği’ uyarısı da diplomatik dille Batılı ülkelerin büyükelçilerine iletildi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Schengen vizesi başvurularını daha şeffaf, adil ve kapsayıcı bir şekilde değerlendirerek vize başvurularının haksız nedenlerle reddedilmemesini öngören ve Türkiye’nin hazırladığı karar tasarısını, dün Genel Kurul oylamasında kabul etti.