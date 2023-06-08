Avrupa’ya vize sorunu Türkiye’ye özgü değilmiş

Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunuyla ilgili “Bu durum Türkiye’ye özgü değil” dedi.

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Son dönemde Schengen vizesi başvurularında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri Türkiye. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor.

Yaz öncesi de vize randevularında yoğunluk artıyor. Son günlerde başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi için başvuran kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor. Birçok kişi randevu alamıyor, alsa da reddediliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan bazı kişilerinse ancak birkaç günlük vize alabildiği görülüyor.

Avrupa Komisyonu’ysa bu durumun Türkiye’ye özgü olmadığını belirtti.

Habertürk’ten Merve Elmacı’nın sorularını yanıtlayan Avrupa Komisyonu yetkilileri şunları dedi: “Pandemi, dünya çapında Schengen vizelerine yönelik talepte ciddi düşüşlere yol açtı. 2021’de üç milyon başvuru varken 2019’da 17 milyon başvuru yapılmıştı. Bu sebeple neredeyse tüm konsolosluklar personel kısıtlamaları ve operasyonel kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Talep şimdi yeniden artıyor ve bu durum vize prosedürünü etkiliyor. Ancak şu bilinmeli ki bu Türkiye’ye özgü bir durum değil.”