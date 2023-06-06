Almanya en çok Türkiye’ye vize veriyormuş

Alman büyükelçiliği, vize sorunlarına dair açıklamasında ‘dünyanın hiçbir yerine Türkiye’den daha fazla vize vermediklerini’ kaydetti.

Almanya Büyükelçiliği’nden ‘vize’ açıklaması. (AA)

Son aylarda aralarında birçok sanatçı, aydın ve öğrenci Almanya’dan vize alamadığını dile getirmiş, medyada Almanya’nın iltica başvurularının artacağı endişesiyle Türk vatandaşlarına vize vermediği iddiaları gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da vize başvurularındaki aksaklıklar için “Hal yoluna koyacağız” demişti.

Almanya’nın Türkiye büyükelçiliğinin vize gündemine dair Twitter’da yayımladığı açıklama şöyle:

*Türkiye’de Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100 bin Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Bu sayı 2022’nin aynı dönemine göre % 50 oranında artmış ve yeniden pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeye ulaşmıştır.

*Buna ek olarak, 2023 yılında 18 binden fazla ulusal vize düzenlemiş bulunuyoruz.

*Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye’dekinden daha fazla vize vermiyor.

*Bu, vize birimlerindeki 112 çalışanımızın özverili çabaları sayesinde mümkün olmaktadır.