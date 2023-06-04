Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nde ‘vize krizi’: Oyun iptal edildi

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne ‘vize krizi’ damga vurdu. ‘Kelepçe Kullanma Kılavuzu’ eserinin oyuncusu Başak Daşman vize engeliyle karşılaştığı için oyun iptal edildi.

Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarında artış sürüyor.

Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri “Türkiye’den yüksek orandan iltica başvurusu alıyoruz” gerekçesini resmi olmasa da dolaylı yollardan dile getirerek, vize reddinin ardındaki gerekçeyi açıklıyor.

Volkan Konak vize engeline takıldığı için Almanya’daki konserini iptal etmek zorunda kalırken, Onur Akın sanat hayatı boyunca ilk kez ret aldığını söylemişti.

Sanatçıların vize sorunu devam ediyor. 10’uncu Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nde ‘Kelepçe Kullanma Kılavuzu’ oyununu sahneleyecek olan Hüseyin Avni Danyal ve Başak Daşman vize engeline takıldı.

Daşman, vize verilmediği için festivale gidemezken Danyal “Şaşırdık mı hayır” diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan ‘Tatavla’da Son Dans’ oyununu oynamak üzere festivalde bulunan Sumru Yavrucuk oyun iptal edilince ‘Shirley’ adlı tek kişilik oyununu sahneledi.

Yavrucuk şunları kaydetti:

“Biz onu oynamak üzere yola çıktık, geldik güzelce. ‘Saat 16:00’da lobide buluşalım, dolaşalım birlikte’ dedik. Bir baktım tiyatroda acayip şeyler dönüyor. Herkeste bir matem havası. Çünkü oyunda oynaması gereken bir oyuncu vize problemi yaşamış. O yüzden de Frankfurt’a gelemedi. Öyle olunca oyun iptal oldu. Ne yapar ne ederiz derken, bir anda Kamil bey, ‘Bir daha Shirley’i oynasak mı acaba?’ dedi. Kaçta oynayacağız? 19:00’da. Benim hayatımda bu bir dünya rekorudur. Mutlaka arkadaşlarım için de öyle.”