Vize krizi: Başvurusu aylardır sonuçlanmayan komedyen Tolga Çevik, gösterisini erteledi

Komedyen Tolga Çevik, geçen günlerde gösterisi için aylar öncesinden Kanada’ya vize başvurusunda bulunduğunu ama henüz cevap alamadığını açıklamıştı. Çevik, vize sorunlarından dolayı gösterisini ertelemek zorunda kaldı.

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Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarındaki artış devam ediyor. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ve diğer ülkelerden çok fazla ret cevabı geliyor.

Ret cevabı alanlar arasında doktor ve mühendislerin oranının da yüksek olması dikkat çekiyor. Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri “Türkiye’den yüksek orandan iltica başvurusu alıyoruz” gerekçesini resmi olmasa da dolaylı yollardan dile getirerek, vize reddinin ardındaki gerekçeyi açıklıyor.

Komedyen Tolga Çevik de, beş gün önce, Kanada’ki gösteri için aylar önce vize başvurusunda bulunduğunu ama buna rağmen hala cevap alamadığını açıklamıştı.

Çevik, bugün, Kanada gösterisinin vize sorunları gerekçesiyle ertelendiğini duyurdu. Çevik, Twitter hesabından şunları söyledi: “Kanada’daki sevgili dostlar, ekibimizin vizeleri çıkamadığı için 10 Kasım 2022 tarihli gösterimizi 9 Şubat 2023 tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.”

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Kanada’daki sevgili dostlar. Ekibimizin vizeleri çıkamadığı için 10/11/22 tarihli gösterimizi 9 Şubat 2023 tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/DRAk7dUx4i — Tolga Cevik (@TolgaCevik) November 3, 2022

Çevik, 10 Kasım’daki gösterisini 24 Ağustos’ta Twitter’dan duyurmuştu.