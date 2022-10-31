Vize krizi komedyen Tolga Çevik’i de vurdu: Aylardır bekliyor

Komedyen Tolga Çevik, Kanada’ki gösteri için aylar önce vize başvurusunda bulunduğunu ama buna rağmen hala cevap alamadığını açıkladı.

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Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarındaki artış devam ediyor. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ve diğer ülkelerden çok fazla ret cevabı geliyor.

Ret cevabı alanlar arasında doktor ve mühendislerin oranının da yüksek olması dikkat çekiyor. Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri “Türkiye’den yüksek orandan iltica başvurusu alıyoruz” gerekçesini resmi olmasa da dolaylı yollardan dile getirerek, vize reddinin ardındaki gerekçeyi açıklıyor.

Komedyen Tolga Çevik de henüz vize alamayanlar kervanına katıldı.

Çevik, Twitter hesabındaki paylaşımında, aylar öncesinden gösteri için Kanada vizesine başvurduğunu ama hala cevap alamadığını belirtti.

Çevik, şunları söyledi: “Toronto’daki dostlar! Aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Fakat biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu’na vize başvurusu yaptık fakat gel gör ki bugün hala bir cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?”

Çevik’in Kanada gösterisi 10 Kasım’da düzenlenecek. Çevik, bunu 24 Ağustos’ta duyurmuştu.