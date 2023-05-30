Onur Akın da vize alamadı: Ülkem adına utanç duyuyorum

Müzisyen Onur Akın, 35 yıllık sanatçılık hayatında ilk defa vize alamadığını belirterek “Bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı muamelesi görmelerini reddediyorum” dedi.

Fotoğraf: Youtube

Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarında artış devam ediyor.

Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri “Türkiye’den yüksek orandan iltica başvurusu alıyoruz” gerekçesini resmi olmasa da dolaylı yollardan dile getirerek, vize reddinin ardındaki gerekçeyi açıklıyor.

Geçen hafta şarkıcı Volkan Konak vize engeline takıldığı için Almanya’daki konserini iptal etmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

‘Utanç duyuyorum’

Bugün de müzisyen Onur Akın, Almanya’dan vize için reddedildiğini söyledi.

35 yıllık sanat hayatı boyunca birçok ülkede konser verdiğini ve ilk kez böyle bir ret aldığını belirterek Twitter‘da şunları kaydetti:

*Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden uzun soluklu vizeler almış ve hiçbir sorun yaşamamış bir sanatçıyken Almanya konsolosluğundan ilk defa ‘ret’ aldım…

*Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!

Erdoğan: Hal yoluna koyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün “Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız” demişti.