Volkan Konak, vize alamayınca Almanya konserini iptal etti

Sanatçı Volkan Konak, vize alamadığı için Almanya konserini iptal ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarındaki artış devam ediyor. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ve diğer ülkelerden çok fazla ret cevabı geliyor.

Ret cevabı alanlar arasında doktor ve mühendislerin oranının da yüksek olması dikkat çekiyor. Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri “Türkiye’den yüksek orandan iltica başvurusu alıyoruz” gerekçesini resmi olmasa da dolaylı yollardan dile getirerek, vize reddinin ardındaki gerekçeyi açıklıyor.

Vize engeline sanatçı Volkan Konak da takıldı. Konak, Almanya’dan vize için reddedildiğini ve bu nedenle konserini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Konak Twitter’da şunları dedi: “Sevgili dostlar, dünyanın her yerinde konser veren bizler, Türkiye’ye giriş yapan, sayısı belli olmayan, ne olduğu belirsiz kişilere vatandaşlık verildiğinden artık Avrupa’ya bile vize alamıyoruz ve Almanya’dan iki kez vize için red aldık. Dolayısıyla mayıs ayı Almanya konserimizi iptal ettik. Dinleyicilerimizden özür diliyoruz. Ne diyeyim yazıklar olsun.”