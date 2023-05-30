Erdoğan’dan ‘vize’ mesajı: Hal yoluna koyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, artan vize reddi oranlarına dikkat çekerek “En kısa sürede hal yoluna koyacağız” dedi.

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Schengen vizesine başvuranlar arasında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri Türkiye. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor.

Yaz öncesi de vize randevularında yine yoğunluk artıyor. Son günlerde başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi için başvuran kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri’nde düzenlenen TOBB 79. Genel Kurulu’nda konuştu.

Vize başvurularında artan ret oranlarına değinen Erdoğan “Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız” dedi.