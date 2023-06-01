Schengen krizi: İki vizeden biri reddediliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’den Avrupa ülkelerine gidebilmek için başvurulan Schengen vizelerinin yaklaşık yüzde 50’sinin reddedildiğini söyledi.

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Son dönemde Schengen vizesi başvurularında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri de Türkiye. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor.

Yaz öncesi de vize randevularında yoğunluk artıyor. Son günlerde başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi için başvuran kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, şunları dedi: “2023’te ret oranları neredeyse ikiye katlandı. 2023’te bizim piyasadan gelen tepkilere bakıldığında bu oran yüzde 50’lere yaklaşmış vaziyette. Tamamen siyasi ve sistemli bir şekilde Türk vatandaşlarının vize haklarının kısıtlandığını gösteriyor.”