Schengen krizi devam: Tur şirketleri de zarar yazıyor

Yurtdışı turlara olan talep artarken, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi randevularında yaşadıkları sorunlar seyahat acentelerini zor durumda bıraktı. Firmalar, randevulardaki olumsuzluklar nedeniyle müşterilerine vizesiz ülkelere yapılan turları öneriyor.

Fotoğraf: AA

Son sekiz yılda en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ülkeler arasında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor.

Yaz öncesi de vize randevularında yine yoğunluk artıyor. Son günlerde başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi almak için başvuruda bulunan kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor.

Sosyal medyadaki bazı iddialara göre Schengen başvuruları, temmuz sonuna kadar durduruldu.

Bu durum seyahat şirketlerini de zor duruma soktu. Geçen yıl yoğun vize retleri yaşayan tur şirketleri, randevulardaki olumsuzlukları görünce, çareyi vizesiz ülkelere yapılan turları önermekte buluyor.

Ekonomi gazetesinden Selenay Yağcı’ya konuşan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Schengen vizesi sorununun son zamanlarda yeniden arttığını belirtti. Bazen konsoloslukların yoğunluk sebebiyle randevuları kapattığını da vurgulayan Onaran, “Randevuları bir hafta sonraya alabilirken şimdilerde bir ay sonraya ancak randevu bulunuyor. Vize başvurularının sonuçlanmasının standart süresi de 1 aya çıktı. Bu da tur şirketlerini zorluyor” dedi.

‘Herkes vize alamıyor’

Tur Operatörleri Sözcüsü Cem Polatoğlu’na göre Yunanistan, İspanya ve Macaristan gibi ülkeler uygulamada yumuşamaya gitse de sorun hala sürüyor: “En azından üç ay sonra çıkacağına 20-25 gün sonrasına çıkıyor. Herkes vize alabiliyor da değil. Almanya halen sıkmaya devam ediyor. Yerli turistin yurtdışı talebi bu yıl çok yüksek. Özellikle Türkiye’deki döviz kurunun enflasyona göre sabit kalmasının yurtdışına olan talebi artırdı. Türkiye’de fiyatların çok yükselmesi ve dövizle satılan ürünlerin aynı kalmasından dolayı yurtdışı tatillerini daha uygun hale getirdi. Vize sorunun da talebin artmasının da etkisi var.”