Vize krizi büyüyor: Bulgaristan’dan tarife dışı engel

Türk vatandaşlarının, Avrupa ülkelerinin ardından ABD, İngiltere ve Kanada vize başvurularında da ret haberleri giderek artıyor. Bulgaristan’dan da taşımacılık yapanlara tarife dışı engel geldi.

İş dünyası, Schengen vizesi krizi nedeniyle ‘dertli’. Avrupa’yla başlayan sorun sonrası Kanada, ABD ve Britanya’dan da ‘ret’ yanıtları artmaya başladı.

Diğer yandan, vize başvurularında tarife dışı bir engel de taşımacılık ayağında ortaya çıktı.

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre Türk sürücülerin Schengen vizesini kabul etmeyen Bulgaristan, ikili taşımalarda Türk şoförlere Bulgaristan vizesi alma şartı getirdi. Vize problemleri nedeniyle yurt dışı fuarlarına katılamayan, yabancı müşterileriyle ikili görüşmelerini gerçekleştiremeyen iş dünyasının küresel pazarlarda rekabet gücü aşınırken, Türkiye’nin ihracat yükünü de yabancı TIR’lar taşımaya başladı.