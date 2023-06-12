Altaylı’nın İmamoğlu izlenimleri: Acele etmeyecek

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’deki ‘değişim süreci’ni kimseyi incitmeden yönetmek istediğini ve ‘yeni bir parti kurma’ gibi fikrinin olmadığı izlenimi edindiğini yazdı.

Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: İBB

Seçim yenilgisi sonrası muhalefette tartışmalar sürüyor. Parti yönetimini ‘yenileyen’ CHP’de kurultay süreci başlatıldı.

Diğer yandan gözler İmamoğlu’nda. İmamoğlu, beş gün önce “Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz” demişti. Değişim çağrılarını dün de sürdürmüştü.

Diken’e konuşan kaynaklar, İmamoğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Süreci birlikte götürelim” dediğini aktarmıştı.

İmamoğlu’yla konuşan gazeteci Fatih Altaylı, edindiği bilgileri ve izlenimini bugünkü yazısında aktardı. Buna göre İmamoğlu ‘değişim’ sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Ayrıca Altaylı’nın izlenimine göre, İmamoğlu aceleci bir tavır almazken kimseyi incitmeden bu süreci yürütmek istiyor.

‘Kırıp dökmeden, kimseyi incitmeden’

Altaylı, şunları dile getirdi:

*Ekrem bey değişim konusunda daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu, fikrinin değişmediğini belirtti. Partideki hemen herkesle istişarelerde bulunduğunu, CHP’yi daha güçlü hale getirmek için ne yapılmalı konusunda herkesin bir arayış içinde olduğunu söyledi.

*Ancak gördüğüm kadarıyla aceleci bir tavır almayı düşünmüyordu. Kırıp dökmeden, kimseyi incitmeden sürecin yürümesinden yanaydı. Acelesi yoktu. CHP’nin genel başkanı olamayacağını anlarsa yeni bir parti kurmak gibi bir fikriyse hiç yoktu. Tabii bu benim izlenimim.