İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na onursal başkanlık önerisi

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ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmede onursal başkanlığın gündeme geldiği öğrenildi. İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na ‘süreci birlikte götürelim’ dediği belirtildi.

Fotoğraf: İBB

CHP’de devam eden ‘değişim’ tartışmalarında İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmelere dair yeni bir detay ortaya çıktı.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın CHP’li iki ayrı kaynağın aktardığına göre, İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na ‘değişim’ süreci için onursal başkanlık önerdi.

İkili arasında gerçekleştirilen toplantılarda İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na “Sizinle birlikte bir değişim süreci başlatalım, bu süreçte ben de üzerime düşen görevi almaya hazırım. Siz de partimizin onursal başkanı olarak bu süreçte büyüğümüz olarak birleştirici ve etkin bir rol oynayın” dedi. Ancak İmamoğlu bu görüşmelerde genel başkanlığa talip olduğunu doğrudan dile getirmemeyi tercih etti.

Parti kaynaklarının aktardığına göre, başlangıçta bu fikre sıcak baktığı izlenimini veren Kılıçdaroğlu, Meclis grubunu İmamoğlu ile birlikte kararlaştırdı. Sıra MYK’nın belirlenmesine gelinceyse İmamoğlu’nun etkisinin olmaması ikili arasındaki görüşme trafiğinin sonlanmasına yol açtı.

Partililer, gerilimin yükselmesinden ve sürecin yerel seçimler öncesi CHP’nin ‘yıpranmasına’ yol açmasından endişe ediliyor. İkili arasında bir görüşme daha olup olmayacağına ilişkinse ‘umutsuzluk’ yaşanıyor.

CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu son MYK’yı da iplerin kopuşu olarak değerlendiriyor. Partide gerilimin henüz yükselmediğini, tarafların delege dengesi üzerinden süreci şekillendirmek isteyeceği vurgulanıyor.