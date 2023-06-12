Konut fiyatları yüzde 20 artabilir

Döviz kurlarındaki artış sonrası, emlak sektörü uzmanları konut fiyatlarına yüzde 20 zam gelebileceğini söyledi.

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Seçimler sonrası iktidar, döviz kurlarını serbest bıraktı. Kurlar her gün yeni bir rekor kırıyor. Uzmanlara göre bu durum maliyetleri artırarak enflasyonu körükleyebilir.

Bu artışın bir yansımasının konut sektörüne olacağı tahmin ediliyor.

Sözcü’den Hülya K. Oruçoğlu’na konuşan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, sektörün uzun süredir dolar kurunda 23-24 lira seviyelerini sabitlediğini aktardı.

Akdoğan, dolar kurunda 27-28 lira seviyeleri görülürse gayrimenkulde fiyatların yüzde 20 artacağını söyledi.