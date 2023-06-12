Sarallar davası: Alaattin İlyas Saral tutuklandı

‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı.

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‘Sarallar’ organize suç örgütüne ilişkin 20’si tutuklu 168 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında müştekilerin dinlenilmesine devam edildi.

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşının Alaattin İlyas Saral olduğu, bu örgütünse Saral’ın yanı sıra sanıklar Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ve Tamer Çağlar tarafından yönetildiği belirtiliyor.

AA’nın haberine göre İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi‘nin karşısındaki salonda görülen duruşmada 20 tutuklu sanık ve 10 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Müştekiler Rıfat Tan ve Melih Tan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Müşteki Melih Tan, dava konusu olayın tutuklu sanık Seyfi Erkan ve müşteki ağabeyi Rıfat Tan arasında para alışverişi olduğunu, Erkan’ın ağabeyine tefecilik yöntemiyle para verdiğini söyledi.

Altan Saral tahliye edildi

Müştekilerin dinleyen heyet, dinlenmeyen müştekilerin yarın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan sanık Alaattin İlyas Saral’ın sorgusuna duruşmanın ardından başlandı.

Alınan savunmanın ardından heyet, Saral’ın üzerine atılı tüm suçlardan tutuklanmasına hükmetti.

Öte yandan tutuklu sanık Altan Saral’ın celse arasında tahliye edildiği öğrenildi.