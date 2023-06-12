TL mevduat faizleri yüzde 50’ye dayandı

Bankacılık kaynakları, üç aya kadar vadeli TL mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranının yüzde 47’ye kadar yükseldiğini söyledi.

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Merkez Bankası (MB) iktidar zoruyla yüksek enflasyona rağmen faizleri düşük seviyede tutsa da piyasa bunu artık gösterge kabul etmeyip kendi faiz oranını belirliyor.

Örneğin MB verilerine, 26 Mayıs haftasında TL vadeli mevduat hesaplarındaki üç aylık (31-92 günlük) faiz ortalaması yüzde 33,88’e, 2 haziran haftasındaysa yüzde 37,39’a yükselmişti.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’a konuşan bankacılık kaynakları, geçen hafta TL mevduatına verilen faiz oranının yüzde 47’ye kadar çıktığını dile getirdi.

2 Haziran haftası itibariyle TL ihtiyaç kredilerinde faiz yüzde 40,14 olmuştu.