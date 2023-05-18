Bankacılık kaynakları: KKM faizleri fırlayabilir

Bankacılık kaynakları, Merkez Bankası’nın (MB) dün getirdiği düzenleme sonrasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan faiz oranının yüzde 50’ye çıkabileceğini dile getirdi.

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Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını arka kapıdan döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyordu. Ancak seçim öncesi dövize talebin artmasıyla döviz kurları yükseldi. Yönetim de buna önlem olarak yeni adımlar atıyor.

Bu adımlardan biri de KKM’yi yeniden cazip kılmaya ve altınla dövize yönelik talebi geriletmek.

KKM’yi cazip kılmak için düzenlemelere hız verilirken nisanda art arda dört yeni düzenleme getirilmişti.

Altın ve döviz talebini geriletecek yeni hamle

Merkez Bankası dün, bankalara verdiği dövizden TL’ye ek dönüşüm yükümlülüğü eşiklerini, gerçek kişi hesapları için değiştirdi.

Buna göre gerçek kişi hesaplarında 26 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yüzde 10 TL dönüşümünü sağlayamayan bankalar, eksik kalan kısım için altı ay süreyle menkul kıymet tesis edecek. 28 Temmuz sonrası içinse dövizden TL’ye ek dönüşüm oranı eşiği yüzde 30’a yükselecek. Oranı tutturamayan banka, bu tarihten sonra hedef tutana kadar ek yüzde 10 menkul kıymet blokesi yapacak.

Bankacılık kaynakları, bu hamlenin döviz ve altına yönelik talebi gerileterek KKM’ye yönelik ilginin artırılması için atıldığını düşünüyor.

KKM faizleri yüzde 50’ye çıkabilir

Ekonomim’den Şebnem Turhan’a konuşan kaynaklar ‘mevduat faizlerinin yüzde 40’a geldiği ortamda dövizden dönüşlü KKM faizlerinin de yüzde 50’ye çıkabileceğini’ dile getirdi.

Başka bir kaynak da Merkez Bankası’nın döviz alımını düşürmeye çalıştığını söyleyerek bankalara ‘istediğiniz kadar yüksek faiz vermekten çekinmeyin’ mesajı verdiğini söyledi.

Aynı kaynak, mevcut mevduat faizleri ve enflasyon oranı düşünüldüğünde KKM’ye fazladan yüzde 10 faiz daha eklenmesinin sürpriz olmayacağını belirtti.

Faiz sınırı kaldırılmıştı

31 Mart’ta KKM’ye uygulanan faiz sınırı kaldırılmıştı.

Buna göre KKM’ye uygulanan asgari faiz oranı politika faizi olurken üst limiti bankalar kendileri belirleyecek.

5 Mayıs itibariyle KKM hesaplarında toplanan paranın tutarı, 2,2 trilyonu buldu.