Kur korumalı mevduatta bir düzenleme daha

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili bir düzenleme daha geldi. Kurumlar vergisi istisnası yabancı paralar için de geçerli olacak.

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Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını arka kapıdan döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyordu. Ancak seçim öncesi dövize talebin artmasıyla döviz kurları yükseldi. Yönetim de buna önlem olarak yeni adımlar atıyor.

KKM’yi cazip kılmak için düzenlemelere hız verilirken, 30 Mart-1 Nisan arasında art arda üç yeni düzenleme getirilmişti.

Bugünkü Resmi Gazete‘de yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre bu düzenlemelere bir tanesi daha eklendi.

Buna göre, kurumlar vergisi istisnası yabancı paralar için de uygulanacak.

Düzenlemeyle şirketlerin en az üç ay vadeli KKM’den elde edilen kazançları, kur farkı kazançları, faiz ve kar payı kazançlarının kurumlar vergisinden muaf tutulması sağlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararında şunlar dendi: “5520 sayılı kurumlar vergisi kanununun geçici 14. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 31.03.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.”