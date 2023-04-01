Kur korumalı mevduatta üç günde üçüncü düzenleme

Kur korumalı mevduatla (KKM) ilgili son üç günde üçüncü kez karar yayımlandı. Son karara göre KKM hesaplarının vadeleri Merkez Bankası’ndan (MB) gelecek talimatlara göre belirlenecek.

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Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını arka kapıdan döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle sınırlı tutuyordu. Ancak seçim öncesi dövize talebin artmasıyla bir ayda dolar kuru yüzde 2, avro kuru yüzde 3,4 yükseldi. Yönetim de buna önlem olarak yeni adımlar atıyor.

KKM’yi cazip kılmak için düzenlemelere hız verilirken, son üç günde üç yeni düzenleme getirildi.

Üç düzenleme

30 Mart’ta, şirketlerin KKM’ye yönelmesi için bankalardaki KKM hesaplarının artık üç aydan kısa vadeli olabileceği açıklanmıştı.

Dün, KKM işlemlerinde faiz sınırı kaldırıldı. Artık KKM faizi için üst sınırı banka kendi belirleyecek. Yüzde 11,5 seviyesindeki faizin yüzde 20’lere tırmanması bekleniyor.

Bugün de vade süresi sınırı kaldırıldı. Normalde vade süreleri üç, altı, dokuz ve 12 ay olabiliyordu. Yeni süreler, Merkez Bankası’ndan gelecek talimatlarla belirlenecek. Artık asgari üç ay kısıtı ortadan kalktı.

Ekonomistler, dünkü düzenlemeyle beraber art arda gelen KKM düzenlemelerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikalarının iflası olarak değerlendirmişti.