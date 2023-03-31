KKM’de faizin yüzde 20’ye çıkması bekleniyor

Türk Lirası’yla açılan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında üst limitin kaldırılmasıyla faizin yüzde 20’ye çıkması bekleniyor.

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Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını arka kapıdan döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle sınırlı tutuyordu. Ancak seçim öncesi dövize talebin artmasıyla bir ayda dolar kuru yüzde 2, avro kuru yüzde 3,4 yükseldi. Yönetim de buna önlem olarak yeni adımlar atıyor.

Merkez Bankası dün şirketler için ilk kez TL’yle açılabilen faiz üst sınırı olmayan yeni bir KKM ürünü devreye alırken, bugün de Hazine bireysellere sunulan TL cinsi KKM’de faiz üst sınırını kaldırmıştı.

Bankalar KKM’de en fazla Merkez Bankası’nın belirlediği politika faizinin 3 puan üstü kadar faiz verebiliyordu. Son düzenlemelerle bu hesapların getirisinin artması bekleniyor.

Yeni fiyatlamalar başlar

Bankacılar, kamu bankalarının faiz artışına başladığını ama tüm sektörün bugün yeni fiyatlamaları tamamlamayabileceğini söyledi.

Reuters ajansına konuşan beş bankacı yeni ürün için, kur koruması sunmayan yüzde 30 civarında faizli TL mevduattan daha düşük, kur koruması sunan ve sınır kaldırılmadan önce yüzde 11,5 olan faizden daha yüksek bir seviyede piyasanın oluşmasını bekliyor.

Bankacılardan biri, “Kamuda ilk fiyatlamalar yüzde 20-24 arasını gösteriyor” dedi.

‘Yüzde 20’ye doğru yükselir’

Bir bankanın döviz masası müdürüyse şöyle konuştu: “Bireysel TL faizlerinin serbest bırakılması yine bireysel tarafta spot döviz talebinin KKM cinsi mevduata yöneltmeyi amaçlıyor. TL mevduat faizi yüzde 30 civarı, TL KKM faiziyse mevcut yüzde 11,5’ten yüzde 20’ye doğru belki biraz üzerine yükselebilir.”