Uzmanlar: KKM’deki son düzenleme örtülü faiz artışı

İktisatçılar, kur korumalı mevduatta faiz sınırının kaldırılmasını iktidarın ekonomi politikalarının iflasıyla birlikte ‘örtülü faiz artışı’ olarak yorumladı.
Türk Lirası vadeli kur korumalı mevduat (KKM) işlemlerindeki faiz sınırı kaldırıldı. Asgari oran, politika faizi olacak. KKM faizi için üst sınırı banka kendi belirleyecek.
Dövizden dönüşümlü KKM’lerde tavan 26 Ocak’ta kaldırılmıştı.
Ekonomistler bu durumu ‘örtülü faiz artışı’ olarak yorumladı. Uzmanlar, iktidarın ‘nas’ diyerek övündüğü ve ‘indirdik’ dediği politika faizinin geçerli olduğu tek bir alanın kalmadığına işaret etti.
‘Tasarruf sahiplerini TL’de tutmak için’
Bloomberg HT’ye konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, son düzenlemeye örtülü bir faiz artışı denebileceğini söyledi: ”Piyasada seçim öncesinde oluşabilecek Döviz talebine karşı, tasarruf sahibini mümkün olduğu kadar TL’de tutmak için yapıldığını düşünüyorum. Bunun arkasında başka bir sebep göremiyorum. Bir taraftan geleneksel 32 günlük mevduatımız var diyelim diğer tarafta da KKM var. Bunların faizleri birbirlerine çok yakın hale geldi. Haliyle KKM’nin ekstra bir faydası var, kur riskine karşı TL’nin değer kaybına karşı bizi koruyan bir yapısı var. Dolayısıyla ikisi birbirine ikame olmaktan çıkmış bir vaziyet aldı, buraya talep artacaktır.”
Uğur Gürses: KKM’nin iflas belgesi
İktisatçı Uğur Gürses, KKM’de tavanın kaldırılmasını ‘iflas belgesi’ olarak yorumladı.
Kerim Rota: Erdoğan’ın politikalarının resmen iflası
Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, KKM uygulamasını ”Devletin Erdoğan’ın akıl dışı ekonomi politikalarına kefil edilmesi” olarak tanımlayarak ”Üst sınırın kaldırılması bu politikaların resmen iflasıdır” dedi.
Güldem Atabay: Faiz artışıyla eş nitelikte
Ekonomist Güldem Atabay da KKM’de tavanın kaldırılmasının faiz artışıyla eş nitelikte olduğunu belirtti: ”Piyasada faizi artık olması gereken yere doğru yükselecek.”
Mahfi Eğilmez: Dövize talep arttığı için kaldırıldı
Eski Hazine müsteşarı Mahfi Eğilmez, faiz kararının dövize talep arttığı için alındığını söyledi. Eğilmez, ”Faizi yanlış belirlemişseniz her şey yanlış gider” dedi.
Emrah Lafçı: Tek meseleleri seçime kadar dövizi tutmak
Ekonomist Emrah Lafçı, ”KKM faizinin serbest kalması stresin ne kadar biriktiğinin göstergesi” dedi.
Alaattin Aktaş: Ucuz kaynak sağlandı
Ekonomi gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, faiz tavanı uygulamasının maliyetli olduğunu belirterek bu yöntemle bankalara ucuz kaynak sağlandığını anlattı.
Fatih Özatay: Atılmayan takla kalmadı
Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı Fatih Özatay, KKM’de hiçbir hedefin tutmadığına vurgu yaptı: ”Biz ettik, kur etmesin diye atılmayan takla, bozulmayan bilanço kalmadı.”