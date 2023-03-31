Uzmanlar: KKM’deki son düzenleme örtülü faiz artışı

İktisatçılar, kur korumalı mevduatta faiz sınırının kaldırılmasını iktidarın ekonomi politikalarının iflasıyla birlikte ‘örtülü faiz artışı’ olarak yorumladı.

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Türk Lirası vadeli kur korumalı mevduat (KKM) işlemlerindeki faiz sınırı kaldırıldı. Asgari oran, politika faizi olacak. KKM faizi için üst sınırı banka kendi belirleyecek.

Dövizden dönüşümlü KKM’lerde tavan 26 Ocak’ta kaldırılmıştı.

Ekonomistler bu durumu ‘örtülü faiz artışı’ olarak yorumladı. Uzmanlar, iktidarın ‘nas’ diyerek övündüğü ve ‘indirdik’ dediği politika faizinin geçerli olduğu tek bir alanın kalmadığına işaret etti.

‘Tasarruf sahiplerini TL’de tutmak için’

Bloomberg HT’ye konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, son düzenlemeye örtülü bir faiz artışı denebileceğini söyledi: ”Piyasada seçim öncesinde oluşabilecek Döviz talebine karşı, tasarruf sahibini mümkün olduğu kadar TL’de tutmak için yapıldığını düşünüyorum. Bunun arkasında başka bir sebep göremiyorum. Bir taraftan geleneksel 32 günlük mevduatımız var diyelim diğer tarafta da KKM var. Bunların faizleri birbirlerine çok yakın hale geldi. Haliyle KKM’nin ekstra bir faydası var, kur riskine karşı TL’nin değer kaybına karşı bizi koruyan bir yapısı var. Dolayısıyla ikisi birbirine ikame olmaktan çıkmış bir vaziyet aldı, buraya talep artacaktır.”

Uğur Gürses: KKM’nin iflas belgesi

İktisatçı Uğur Gürses, KKM’de tavanın kaldırılmasını ‘iflas belgesi’ olarak yorumladı.

KKM'nin iflas belgesi…

Her şeyi 'çözmek' için faizleri baskılayıp enflasyonun altına çekiyorsun, kur-enflasyon patlıyor, vatandaş-şirketler TL'den kaçıyor, KKM 'icat' ediyorsun kur farkını bütçeden ve para basarak karşılyorsun, yürümüyor, faizi serbest bırakıyorsun.. pic.twitter.com/0Yq5NHv2HP — Uğur Gürses (@ugurses) March 31, 2023

Kerim Rota: Erdoğan’ın politikalarının resmen iflası

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, KKM uygulamasını ”Devletin Erdoğan’ın akıl dışı ekonomi politikalarına kefil edilmesi” olarak tanımlayarak ”Üst sınırın kaldırılması bu politikaların resmen iflasıdır” dedi.

Aralık 2021'de KKM ilanı, devletin Erdoğan'ın akıl dışı ekonomi politikalarına kefil edilmesiydi.

Geçen yıl bu kefalete 200 Milyar TL ödedik.



Millet üzerinde vahşi deney yapıldı.



KKM'de üst sınırın kaldırılması bu politikaların resmen iflasıdır.



Tasfiye kurulu da 14 Mayıs'ta. https://t.co/gqm9cfFS6l — Kerim Rota (@kerimrota) March 31, 2023

Güldem Atabay: Faiz artışıyla eş nitelikte

Ekonomist Güldem Atabay da KKM’de tavanın kaldırılmasının faiz artışıyla eş nitelikte olduğunu belirtti: ”Piyasada faizi artık olması gereken yere doğru yükselecek.”

Erdoğan’ın bu adımı faiz artışı yapmakla eş nitelikte çünkü piyasa faizi artık olması gereken yere doğru yükselecek. Seçimde politika faizini indirdiği masalını anlatırken, resmi faiz artışı yapmak, enflasyonla gerçekten mücadele etmek de Erdoğan’ın ardından yeni iktidara kalacak https://t.co/r53SH2KR4j — Güldem Atabay – Ekonomist -İzmirli'sinden:) (@guldematabay) March 31, 2023

Mahfi Eğilmez: Dövize talep arttığı için kaldırıldı

Eski Hazine müsteşarı Mahfi Eğilmez, faiz kararının dövize talep arttığı için alındığını söyledi. Eğilmez, ”Faizi yanlış belirlemişseniz her şey yanlış gider” dedi.

Seçim yaklaşırken dövize talep arttığı ve dolayısıyla kurlar yükselmeye başladığı için Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında faiz tavanı kaldırıldı. İyi kötü piyasa ekonomisi sistemindeyseniz ve faizi yanlış belirlemişseniz her şey yanlış gider. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) March 31, 2023

Emrah Lafçı: Tek meseleleri seçime kadar dövizi tutmak

Ekonomist Emrah Lafçı, ”KKM faizinin serbest kalması stresin ne kadar biriktiğinin göstergesi” dedi.

Bir gece ansızın gelmişler yine! Ekonomi yönetiminin seçime kadar tek meselesi dövizi tutmak. KKM faizinin serbest kalması stresin ne kadar biriktiğinin göstergesi.



Durum o kadar vahim ki; kredi faiz artışı, borsaya negatif etki gibi konular dahi gözardı ediliyor artık! https://t.co/dfZDCYY9Z9 — Emrah Lafçı (@emrahlafcu) March 31, 2023

Alaattin Aktaş: Ucuz kaynak sağlandı

Ekonomi gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, faiz tavanı uygulamasının maliyetli olduğunu belirterek bu yöntemle bankalara ucuz kaynak sağlandığını anlattı.

KKM'de faiz tavanı uygulamak biraz(!) maliyetli olmadı mı?



Faiz tavanı hiç uygulamasaydı geçen yıl Hazine ve MB'nin ödediği 181.5 milyar liranın belki yarısı tasarruf edilecekti.



Ama faize tavan getirilerek bankalara ucuz kaynak sağlandı, faiz de güya düşük tutulmuş oldu. — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) March 31, 2023

Fatih Özatay: Atılmayan takla kalmadı

Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı Fatih Özatay, KKM’de hiçbir hedefin tutmadığına vurgu yaptı: ”Biz ettik, kur etmesin diye atılmayan takla, bozulmayan bilanço kalmadı.”