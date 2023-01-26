KKM’de faiz sınırı kaldırılıyor

Merkez Bankası (MB) tarafından bankalara gönderilen yazıya göre kur korumalı mevduat (KKM) işlemlerindeki faiz sınırı kaldırılıyor.

KKM’de faiz üst sınırı kalkıyor. (AA)

Bankalar KKM’de en fazla Merkez Bankası’nın belirlediği politika faizinin 3 puan üstü kadar faiz verebiliyordu. KKM yatırımcısı döviz kurundaki yükseliş faiz oranını geçtiğinde fark alıyordu. Mevcut politika faizi yüzde 9, KKM faiziyse yüzde 12’ydi. TL mevduat faizlerinin yüzde 30’u aştığı, döviz kurlarının da uzun süredir baskılandığı bir ortamda KKM cazibesini iyice yitirmişti.

Son dönemde KKM’de yatırımlar gerileyince Merkez Bankası, üst sınır uygulamasını kaldıracağını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 13 Ocak haftası itibariyle KKM büyüklüğü 1,37 trilyon TL’ye geriledi. Kasımda bu büyüklük 1,47 trilyon TL ile rekor kırmıştı.

Vergi istisnaları

Resmi Gazete’de yayımlanan ayrı bir düzenlemede de şirketlere KKM için uygulanan vergi istisnalarının kapsamı genişletilmişti.

Buna göre, şirketlerin KKM yatırımında uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 2022 sonunu kapsayacak şekilde genişletildi.