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Yaramazlara biraz batar!

Şirketlerin KKM hesaplarına vergi istisnası uzatıldı

Şirketlerin TL cinsi kur korumalı mevduatlarına (KKM) uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 2022’nin sonunu kapsayacak şekilde genişletildi.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, şirketlerin 31 Aralık 2022 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralarını yıl sonuna kadar KKM kapsamında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacak.


Önceki uygulamada bu istisna şirketlerin 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları kapsıyordu.

Şirketlerin KKM kazançlarına vergi istisnası uzatıldı

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