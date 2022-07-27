Şirketlerin KKM kazançlarına vergi istisnası uzatıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla, kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.

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İktidarın Merkez Bankası’sı rezervleri ve faiz politikası sonrası tırmanışa geçen dövizi kontrol altına almak için uygulamaya başladığı Kur korumalı mevduat (KKM) için bütçeden ödenen tutardan 85 milyon vatandaşın her birine binen yük dört ay için 436 lira oldu. Vazgeçilen vergiyle birlikte toplam yük 555 liraya çıkıyor.

İktisatçıların tüm uyarılara rağmen hükümet KKM’leri teşvik etmeye devam ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kurumlar vergisi istisnası bu kapsamda kurumların 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralara da uygulanacak.

Kurumların 31 Mart tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında TL’ye çevirmeleri ve bu suretle elde edilen TL varlığı en az üç ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulması yönünde kurumlar vergisi kanuna geçici bir madde eklenmişti. Bu maddeyle ayrıca, Cumhurbaşkanı’na istisnayı 30 Haziran veya 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatma yetkisi tanınmıştı.