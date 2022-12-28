KKM için ‘türev işlem’ kararı: Kur farkı ödenmeyecek

Merkez Bankası (MB) bankalara gönderdiği talimatla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının türev işlemlere konu edilemeyeceğini bildirdi.

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MB’nin bankalara bugün gönderdiği uygulama talimatı değişikliğinde, “Söz konusu talimatlar kapsamındaki dönüşümlü mevduat ve katılım hesaplarının türev işlemlere konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır” dendi.

Reuters’ın aktardığına göre, yazıda ‘dönüşümlü mevduat ve katılım hesaplarının opsiyon, swap vb. herhangi bir türev ürününe konu edilemeyeceği veya söz konusu ürünlerle ilişkilendirilemeyeceği’ belirtildi.

Yazıda ayrıca bu hükme aykırılık tespit edilen hesaplar için MB tarafından kur/fiyat farklarının ‘ödenmeyeceği’ de dile getirildi.

Değeri, döviz, bonosu, tahvil, endeks veya faiz gibi başka bir varlığa dayalı finansal araçlara türev deniyor. Türev işlemlerde vade, miktar ve fiyat bugünden belirlenip vadeli sözleşmeye bağlanıyor. En yaygın kullanılan türev işlemlerse forward, opsiyon, future ve swap.