KKM için bir maddede yürütmeyi durdurma: Vergi istinası artacak

Danıştay, kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde kurumlar vergisi istisnasının hesaplama yöntemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KKM sisteminde kurumlar vergisi istisnası artacak. (AA)

KKM uygulamasıyla TL’ye dönen kurumlar için vergi istisnası uygulanıyordu. 11 Şubat’ta Resmi Gazete’de çıkan tebliğ sonrası istisna tutarının belirlenmesiyle ilgili hesaplamalar tartışma konusu olmuştu.

Kur farkı istisna tutarının eksik hesaplandığını ileri sürenler, 2021 hesap dönemi kurumlar vergisi beyanlarını ihtirazi kayıtla verip Maliye’ye dava açmıştı.

Maliye’nin tebliğinde açıkladığı yönteme göre hesaplama yapan ama istisna tutarını olması gerekenden daha düşük hesaplayan bir mükellef yürütmeyi durdurma talep etmişti.

Nasıl Bir Ekonomi’den Abdullah Tolu’nun haberine göre Danıştay, söz konusu tebliğin ‘40.3.1.1. Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna’ başlıklı bölümünün yürütmesini gerekçeli bir şekilde durdurdu.

Oyçokluğuyla verilen karara Maliye’nin itiraz hakkı bulunuyor.

Ancak Tolu, kararda yer alan gerekçeler dikkate alındığında Danıştay Vergi Dava Daireler Kurulu’nun bu itirazı reddetme olasılığının çok yüksek olduğunu yazdı: ”Maliye’nin, Danıştay 4’üncü Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararını, 30 gün içerisinde uygulaması gerekiyor. Ancak, uygulamada, yürütmeyi durdurma kararları, itirazın reddedilmesi halinde uygulanmaya başlanıyor. Dava süreci devam ediyor, mükellefler Maliye’ye karşı şu an için bir adım önde görünüyor.”