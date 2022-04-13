TL’ye dönen şirketlere vergi istisnası

Dövizi TL’ye çeviren kurumlara vergi istisnası getiriliyor.
Kamunun yön belirleyici olmaya devam ettiği para piyasasında, Merkez Bankası’nın (MB) ihracatçı döviz gelirlerinin satın alınmasında oranın yüzde 40’a çıkarılması planından sonra, dövizden TL’ye dönen kurumlara vergi istisnaları getirilmesi gibi kamuya yeni döviz kazandıracak adımlar atılıyor.
AKP’nin TBMM’ye dün sunduğu teklifle kurumların 31 Mart tarihli bilançolarındaki dövizi 2022 sonuna kadar TL’ye çevirmeleri ve en az üç ay vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmeleri durumunda dönem sonu gelirler, vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ve diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
Cumhurbaşkanı 31 Mart tarihini 30 Haziran veya 30 Eylül’e uzatmaya yetkili olacak.
Şirketlerin kur korumalı mevduat (KKM) kaynaklı gelirleri de vergiden muaf.