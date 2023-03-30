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Yaramazlara biraz batar!

Döviz yükümlülüğü bulunan şirketlerin KKM hesapları üç aydan kısa vadeli olabilecek

Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik şirketlerin bankalardaki kur korumalı mevduat (KKM) hesapları artık üç aydan kısa vadeli olabilecek.

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası (MB) tarafından bugün Resmi Gazete’de yayımlanan döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya TL cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkında tebliğe göre, söz konusu şirketlerin KKM hesaplarının vadesi bir aya kadar inebilecek.


Daha önce tüzel kişilerin üç aydan kısa vadeli KKM yapmasına izin verilmiyordu.

Döviz kurunun son dönemde hemen hemen sabit seyretmesinden dolayı KKM cazibesini kaybetmeye başlamıştı.

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